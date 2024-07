La surrealista entrevista de María Patiño a Auronplay en La Velada del Año 4: "Te gustan los pies"

Este sábado se celebraba uno de los momentos más esperados por los seguidores de Ibai: La velada del año 4. Más de siete horas de puro espectáculo que no dejaron indiferentes a nadie. Sin embargo, si hubo un momento que sobresalió por encima de los demás, fue el que regalaron el María Patiño y Auronplay, quienes llegaron a convertirse en trending topic en la red social X.

La periodista se convertía en encargada de co-presentar la gala junto a la tiktoker Marina Rivers. El creador de contenido Yuste también puso su granito de arena para hacer las mejores entrevistas a los invitados en La Velada.

El momento más comentado llegaba cuando María Patiño intentaba recuperar el micrófono de El Xokas, al cual le siguió una conversación de lo más surrealista con Auronplay, uno de los 'streamers' más grandes del país.

con razon auron no sale de casa, estoy llorando pic.twitter.com/bqPFDoQ4pB — val (@auronhugs) July 13, 2024

"¡Te gustan los pies!", le dijo de repente Patiño al streamer. ¿Cómo que me gustan los pies?", le contestó mirándola a los ojos e incluso atreviéndose a cogerse el pie y acercarlo a Auronplay mientras Yuste observaba la escena sin poder para de reírse.

"¡María, no, por favor!", gritaba el maestro de ceremonias, Ibai, entre risas, pero no había rival que parase a Patiño. "¡Está rojo, le gustan los pies!", terminó de insistir. El extracto del vídeo, republicado por @auronhugs, ha acumulado más de medio millón de visualizaciones y 41.000 'me gusta'.