Ni que fuéramos ha desatado una tormenta mediática al revelar que David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja, la engañó con Mari Ángeles, una joven de su pueblo natal, Almodóvar del Río, Córdoba.

Este viernes, el programa ha presentado las primeras declaraciones de la presunta amante, quien conversó con el periodista Javier de Hoyos. "Al principio, David me decía que no iba a tener nada con ella, pero entiendo que después lo haya tenido. David es un buen chico, lo conozco de toda la vida. Supongo que le contaría lo nuestro. Le pregunté, pero como me bloqueó, nunca obtuve respuesta", confesó Mari Ángeles.

Durante la entrevista, la joven expresó su desilusión al descubrir que su relación con Rodríguez no era exclusiva. "Cuando empecé con David, pensaba que en algún momento íbamos a tener una relación. Estábamos teniendo una relación intermitente, pero cuando empezó con Anabel, todavía no había terminado lo nuestro", explicó.

Mari Ángeles en directo

Después de escuchar la grabación, la susodicha entró en directo para hablar con los tertulianos. "En 2021 intentamos tener algo. Él me dijo al principio que no iba a tener nada con Anabel", aseguró. A la pregunta sobre qué le diría a la sobrina de Isabel Pantoja si la tuviera enfrente, respondió: "Que no lo tenga demasiado en cuenta, que hay gente que quiere hacer daño, pero David es un niño diez".

La joven admitió que, mientras el fisioterapeuta estaba con la creadora de contenido, mantenían conversaciones frecuentes, algunas comprometidas. "El 6 de octubre tuvimos una conversación que se nos fue de las manos, pero David no le ha sido infiel a Anabel conmigo. Ni siquiera sé qué coche tiene", aseguró inicialmente.

No obstante, ante la insistencia de María Patiño, quien afirmó tener pruebas del engaño, Mari Ángeles finalmente reconoció haber mantenido un encuentro íntimo con Rodríguez el día mencionado: 6 de octubre de 2023. "Yo soy una motocicleta y hablo más de la cuenta", admitió.

Con lágrimas en los ojos, Mari Ángeles manifestó su deseo de no perjudicar a nadie. "Ojalá no tener amigos que me traicionen y tampoco quiero hacerles daño a ninguno de los dos. Los veo felices, tranquilos y de eso ha pasado ya mucho tiempo. No quiero que tengan problemas y solo quiero que sean felices", dijo entre sollozos.

Asimismo, elogió a David Rodríguez describiéndolo como una "auténtica fantasía, como persona, como amante y como todo". Agregó que le guarda cariño y que le importa mucho porque la ha cuidado durante bastante tiempo. "No soy mala persona", concluyó entre lágrimas.