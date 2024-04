'Supervivientes' sanciona a uno de sus concursantes sin recompensa: "Pasamos mucha hambre, es desesperación"

Los concursantes de Supervivientes se enfrentaron a una nueva prueba de recompensa durante la noche del martes. Playa Olimpo consiguió ganar, haciendo el circuito a ciegas en la mitad de tiempo que sus contrincantes, pero con una terrible sorpresa final.

"La organización ha decidido que uno de vosotros no va a comer hoy porque ha incumplido las normas de forma reiterada", les anunció Laura Madrueño, que se refería a Mario. El concursante comió churros durante la última prueba cuando el tiempo había concluido.

Además, en otra prueba de recompensa se escondió pizza en los bolsillos de su bañador. "Se te pidió que no comieras más y lo seguiste haciendo", le señaló Laura. "Pasamos mucha hambre, es desesperación", se excusó Mario. El programa siguió adelante con el castigo, que Mario aceptó de buen talante.

Sin embargo, fue Claudia, novia de Mario, quien se tomó muy mal la sanción: "Si tú no comes, yo no como". El chico se mostró en contra de la decisión de la chica. "Es injusto y yo he tomado esa decisión", insistía la joven.

Mario le llamó la atención de manera desesperada: "No vas a solucionar el problema, solo hacerme sentir el doble de culpable". Carlos Sobera felicitó al concursante por su actitud, con la que consiguió que Claudia comiera torrijas, aunque fuera de mala gana.