'Supervivientes' resolvió su expulsión definitiva más polémica: Es muy duro"

Kiko Jiménez o Blanca Manchón. Una expulsión que debió resolverse el jueves pasado, finalmente lo hizo este domingo, algo que el público no había llegado a comprender del todo. Y, en ella, el andaluz ha dicho adiós definitivamente a Supervivientes 2024, ya que la deportista fue la que contó con mayor favor del público.

En su despedida se vio a un Kiko más vulnerable que nunca, seguramente por los estragos de los 87 días que lleva en Honduras. "No te tienes que sentir mal. No me gustaría que salieras de esta aventura con una mala sensación. Aguantar 87 días como has aguantado tú, con sentido del humor, pescando, haciendo todo y más y sin quejarte, no es nada fácil", le decía desde plató Sandra Barneda.

El concursante rompía a llorar tras escuchar las palabras de la presentadora y se llevaba la mano a la cara. "Me estoy emocionando contigo", confesaba la presentadora, para posteriormente decir que "solo los grandes pueden llegar tan lejos como vosotros. A veces uno se equivoca en cosas. Esto es un concurso. Lo único que se puede decir es que ha sido un acierto que Poseidón te diera una segunda oportunidad. Gracias, Kiko, de verdad".

"Me da pena", reaccionaba el concursante. "Es muy duro. Pero, cuanto más duro es, más cuenta te das de los sentimientos que puedes sentir aquí. He vivido cosas maravillosas, como cuando vino Sofía a verme aquí. Ha sido increíble", subrayaba, Jiménez, roto por completo.

Con esta decisión, Blanca Manchón pasa a ser, de nuevo, concursante de pleno derecho en la recta final del reality.