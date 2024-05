Suko, el espía tecnológico de 'El Hormiguero', advierte del peligro de la Inteligencia Artificial para los músicos

Suko, el espía tecnológico de El Hormiguero, volvió este martes al programa de Antena 3 para advertir a Pablo Motos y a su invitado del día, Fernando Tejero, sobre el peligro de la Inteligencia Artificial para los músicos.

Y es que Suko, además de trabajar en el espacio de 7yaccion, tiene una banda, The Buyakers (que acaban de publicar su quinto álbum, Sube el pan), por lo que el tema que trató le tocaba muy de cerca.

"Pablo, ¿qué me dirías si te digo que te he compuesto una nueva canción para la cabecera de El Hormiguero. La he grabado, la he masterizado y la he editado en 20 segundos?", le dijo el de Puertollano al presentador.

"Bueno, tú eres músico", le dijo Motos. Tras escuchar unos segundos de esa nueva sintonía, el valenciano le dijo: "Eso no lo has hecho tú, lo ha hecho la Inteligencia Artificial".

Suko le contestó afirmativamente: "Y puede hacer muchísimo más porque la IA ha llegado muy fuerte también a la música, y no estamos hablando de suplantar la voz de un cantante, sino de aplicaciones que son gratuitas, que son capaces de hacer canciones desde cero, hasta la letra".

"Y no necesitas hacer nada, y hay canciones que suenan tan bien que, en ocasiones, no sabrías decir si son verdaderas o falsas", explicó el espía tecnológico.

Suko, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El colaborador del programa quiso demostrar en directo cómo se haría una canción, y le pidió ayuda al presentador, a su invitado y a la hormiga Petancas.

Tras escucharla, Motos confesó: "Me acabo de acojonar...". Suko le dijo que era muy divertido para jugar, pero es que es peligrosísimo para los músicos, para los artistas, bandas emergentes...".

"Yo tengo una banda y, como esto evolucione, estamos fuera. Según los últimos estudios, la industria musical podría perder 2.500 millones solo por la Inteligencia Artificial", comentó el de Puertollano.

Para concluir, destacó que multitud de artistas conocidos ha firmado un documento con un mensaje muy claro: "La Inteligencia Artificial amenaza el futuro de la música".