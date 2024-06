La sospecha de Pedro García Aguado, ganador de 'Supervivientes 2024': "Había gente que quería que me fuera del concurso"

Pedro García Aguado se proclamó ganador de Supervivientes 2024 durante la pasada noche del martes. Tras llevarse los 200.000 euros de premio, volvió al plató el jueves, en el estreno de Supervivientes All Stars.

Allí, Jorge Javier Vázquez le recordó su emocionante concurso lleno de altibajos emocionales: "Cuando tus compañeros te nominaban decían que era porque lo estabas pasando muy mal o porque te querías ir".

Pedro no se cortó ni un pelo al dar su opinión. "Había gente que quería que me fuera del concurso", aseguró el hombre, dando incluso nombres. "Arkano y el grupo de los 'Boy scouts", reveló, refiriéndose también a Gorka y Rubén Torres.

"A mí ahí no me metas", contestaba Arkano ofendido. "Yo nunca te he nominado diciendo que te querías ir, lo hice cuando no quería nominar a mis amigos", añadió, aunque no era cierto.

Por su parte, Gorka también quiso justificar las nominaciones hacia Pedro: "Le nominé porque creía que era el que menos méritos había hecho para llegar a la final. Fue Carmen Borrego quien puso punto final al debate. "¡Pues ha ganado!", exclamó.