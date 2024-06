La sorprendente respuesta de Kiko Jiménez sobre la dotación de los 'Supervivientes': "Aunque mi novia esté ahí dentro..."

La audiencia de Supervivientes All Stars pudo votar desde la noche del domingo si querían que los concursantes recibieran una dotación de arroz, arroz y lentejas o nada. Estas fueron las tres opciones que ofreció le programa.

La queja mayor de los concursantes es el hambre que están pasando. "Solo están comiendo lo que pescan o recolectan", recordó Sandra Barneda. La presentadora se llevó una gran sorpresa al oír la opinión de los colaboradores, sobre todo la de Kiko Jiménez.

"Aunque mi novia esté ahí dentro", decía por Sofía Suescun, "están en un All Stars". De esta forma, Kiko estaba a favor de que no tuvieran dotación, algo que sorprendió. Tony Spina se mostró en contra: "Si tienes un coche de alta gama, por bueno que sea, sin gasolina, no va a arrancar".

Alexia Rivas, concursante de Supervivientes 2021, también opinó: "A nosotros solo nos daban 30 gramos de arroz, no puede ser que en un All Stars tengan más".

Aurah Ruiz, concursante de la última edición, también se mostró en contra. "Solo les quedan tres semanas de concurso, tienen que demostrar lo que valen", aseguró. Poco más se sabe, además de los porcentajes ciegos que muestran un 78% de votos por una de las opciones.