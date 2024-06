El sorprendente motivo tras las disculpas públicas de Susanna Griso a Terelu Campos: "Es una faena..."

Espejo Público ha sido uno de los programas que ha comentado la noticia sobre el embarazo de Alejandra Rubio, fruto de su relación con Carlo Costanzia. El nacimiento de esté bebe unirá a dos de las familias más televisivas de los últimos años: las Campos y la de Mar Flores.

De este modo, tras conocerse esta noticia, las redes se han llenado de opiniones e incluso de memes. El programa de Susanna Griso creó el suyo propio sin imaginar el revuelo que iba a causar, por ello ahora la presentadora ha tenido que pedir disculpas.

El momento en el que la noticia se hizo pública, Terelu Campos se encontraba en la peluquería. Allí, le hicieron unas fotos con los rulos puestos, sin maquillar y con un café en la mano. Espejo público habría mostrado esta imagen junto a otra en la que aparece Mar Flores perfectamente arreglada y vistiendo un vestido de gala.

Este sábado se ha celebrado la II Edición de los Premios Escala de Interiorismo de 2024 en Madrid, un evento al que Griso ha acudido como invitada y que ha aprovechado para pedir disculpas a la tertuliana.

"A Terelu le tengo que pedir perdón por la foto. No tengo nada que ver, eso es cosa de Raúl García que es el azote que he tenido yo también en mi vida porque a mí me ha perseguido en momentos clave. Es una faena, sinceramente", explicaba Susanna.

Además, la presentadora ha querido dar un paso más allá y ha dado su opinión sobre como cree que le habrá sentado a Terelu enterarse de que iba a ser abuela. "No sé cómo encajará ella lo de ser abuela, pero a priori, te sorprende porque son jóvenes y llevaban poco tiempo pero han decidido seguir adelante y quiero pensar que van a ser muy felices. Yo siempre pienso que un niño en una casa es motivo de alegría y pasado el susto inicial que estoy convencida de que ha existido", concluía.