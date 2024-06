La sorprendente historia tras 'Amor prohibido', canción de Rozalén: "Mi padre fue sacerdote"

Rozalén también se sentó a responder las preguntas los reporteros con autismo de 100% únicos, después de la visita de Dabiz Muñoz durante la noche del lunes en Cuatro.

Allí, los entrevistadores se interesaron por una de las canciones de la artista albaceteña, Amor prohibido. "Cuenta la historia de amor de mis padres", confesó la invitada. "Mi padre fue sacerdote durante 10 años", explicó, sorprendiendo a todos los presentes.

"Se enamoró de mi madre y tuvo que tomar otras decisiones", relató la historia. "Fue un poco raro, porque la gente hablaba mucho entonces, como ahora", dijo entre risas. "Soy fruto de un amor prohibido en ese momento", bromeó.

María Rozalén les regaló a los presentes y a los espectadores un trocito de su canción, y siguió hablando un poco más de sus padres. "Los sacerdotes nunca dejan de serlo, porque es algo para siempre, pero se secularizan", expuso.

La cantautora se emocionó, dado que su padre falleció el pasado año: "Aunque ya no está físicamente, sí que lo siento de alguna manera. No paramos de nombrarle en casa, me para la gente y me cuentan historias de él".