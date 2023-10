Sorprendente doble expulsión en el "primer desafío femenino" de 'El Conquistador': "Por muy poco, pero no"

Mireia, Joana y Andrea Azkune, esta última la única del equipo 'Corocote', mientras que las dos primeras pertenecían a 'Atabey', fueron las duelistas de la prueba de eliminación de El conquistador. "Este es el primer desafío 100% femenino", puntualizó Raquel Sánchez Silva.

Las concursantes debían trepar una palmera cada una para conseguir coger cocos y colectar, en 20 minutos, la mayor cantidad posible de agua de coco.

Mireia tenía a dificultad añadida de que solo tenía una pierna, y la prótesis no era suficiente para escalar bien. Por su parte, Andrea lo que no tuvo fue la fuerza suficiente para llevar a cabo la prueba. "Estaba destrozada, no podía más", se quejó al acabar.

Ninguna de las tres consiguió ningún coco en 20 minutos. "La primera que consiga un coco, gana la prueba", anunció así el cambio Sánchez Silva. La que lo consiguió fue Joana.

De esta forma, El Conquistador tuvo su primera doble expulsión. "Por poco, pero no", dijo Julián Iantzi sobre la prueba. "Vuestra aventura acaba aquí", despidió a las dos concursantes.