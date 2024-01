El sorprendente descubrimiento de Sole Giménez y Esperansa Grasia en 'La mejor generación': "Somos vecinas"

El concurso La mejor generación se ha convertido en la prueba perfecta para saber quienes son los famosos que más cultura popular musical. Así, en la emisión más reciente del programa de Telecinco Sole Giménez del equipo Vinillo se enfrentaba a Esperansa Grasia de la generación Streamer.

La cantante tenía que interpretar la canción Ciega, sordomuda de Shakira. Un tema al que le guarda un gran cariño por las memorias que conserva de esta. "Esta canción me trae muy buenos recuerdos porque mi hija era pequeña cuando salió este disco, fue de los primeros discos que le compramos y recuerdo cantarla con ella", aseguraba antes de comenzar su actuación.

Por ello, había decidido llevar su interpretación a un terreno "que tanto la canción como ella se iban a sentir a gusto". Así, al más puro estilo mexicano, la cantante comenzó a demostrar todo su talento frente a sus compañeros. "El sello era de Sole, indiscutible", aseguró Lara Álvarez, la presentadora, al terminar.

Aunque, lo que además llamó la atención fueron las palabras de Esperansa Grasia quien no dudaba en alabarla: "Qué divertida la actuación, cuando has dado ese giro nos has vuelto locos, de verdad que un diez". De este modo demostraba la buena relación que hay entre ambas. Una que va más allá del programa, aunque ellas no lo superan.

"Somos vecinas", desveló Sole al escuchar a Esperansa. Y es que se dieron cuenta de esta divertida coincidencia gracias al concurso. "Nos hemos enterado arriba hablando". Como así han explicado, al descubrir que ambas son de Valencia, comenzaron a hablar más de sus lugares de residencia hasta que se dieron cuenta de la cercanía entre ellas.

Entre risas, Esperansa explicó que, una vez descubierto, lo cierto es que sí habían llegado a coincidir. "El caso es que me suena, creo que me he cruzado contigo comprando el pan. No me sonabas de que cantas, de algo mucho más familiar. Lo típico de una tía lejana que no es tu familia, pero es tu familia. Yo decía: 'esta mujer es algo mío'".

"A partir de ahora, más que una amistad, quedamos" le respondió Sole muy feliz por la noticia. Una propuesta que Grasia no dudaba en aceptar planeando ya su primera salida: "Quedamos para ir al parque de perros".