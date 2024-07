Sonsoles Ónega ha opinado sobre su última temporada televisiva, tras 'pugnar' por primera vez con Ana Rosa en las tardes. Y parece que no está del todo de acuerdo con la valoración que hizo Quintana sobre las audiencias, pues la periodista de Telecinco consideró que habría ganado si compitieran "en igualdad de condiciones", ya que Y ahora Sonsoles no incluye cortes publicitarios.

Así lo sostuvo en una entrevista con Yotele, donde defendió que su programa, TardeAR, obtuvo un buen resultado de temporada (una media de 10,5%), a pesar de ser segunda opción, pues a este dato hay que añadir que tienen publicidad, al contrario que TVE y Antena 3.

Sin embargo, ahora ha sido Sonsoles Ónega quien ha concedido varias entrevistas en las que ha rebatido esta hipotética victoria de Ana Rosa Quintana si Y ahora Sonsoles tuviera anuncios.

"Esa afirmación no es del todo exacta. Nosotros competimos contra Telecinco durante casi una hora completa en la que rivalizamos solo con contenido y también ganamos. Creo que los datos a veces estropean el relato", ha declarado, en conversación con El Correo, donde también ha asegurado que se siente "protegidísima por Antena 3", pues es una empresa que la cuida, la mima y la consiente.

A pesar de su triunfo —es la primera opción con una media de un 12% de cuota—, no le gusta nada el título de "reina de la tarde". "No soy reina de nada ni tengo reino. Solo trabajar, trabajar y trabajar; además de algo de acierto para seducir al espectador, que es a lo que nos dedicamos. Es el que tiene la última palabra cuando está delante de la tele con un mando", justificó.

El altercado entre reporteros

La hija de Fernando Ónega también habló con el citado medio de la comentada conexión en directo de TardeAR en la que apareció uno de sus reporteros y provocó el enfado de Ana Rosa en directo. "Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que, en serio, yo no lo he visto en todos los años de mi carrera (...) No todo vale, compañeros", dijo Quintana al verle aparecer en plano.

El rostro de Antena 3, por su parte, alabó la profesionalidad de su compañero, Pablo Muñiz, del cual dijo que era "de los más rigurosos, serios y honestos" del equipo. "Me dolió un poquito que se viera él involucrado, y sobre todo sus padres, por algo que es el pan de cada día", defendió, en referencia a los códigos de los periodistas de la calle. "Me creo 100% la versión de mi compañero de que se habían repartido los testimonios con la compañera de Telecinco".

"Cada uno dirige y realiza su programa como quiere y enseña a su espectador lo que quiere", añadió la periodista, aludiendo a TardeAR, cuyo cámara abrió el plano e hizo que Muñiz apareciera en la imagen de Telecinco. "Nosotros hicimos la conexión a la vez y no se vio a ningún compañero. Si se hubiera visto, pues tampoco pasa nada".

Su opinión sobre 'Ni que fuéramos'

Sonsoles Ónega también tuvo halagos para Ni que fuéramos, el programa de los colaboradores de Sálvame que arrancó el pasado 15 de mayo, y aseguró, en una entrevista con La Vanguardia, que también están "pendientes de lo que hacen", pues "no hay competencia pequeña".

"Ellos han mejorado su franja, sobre todo desde que están en Ten", destacó. "Es verdad que no tenemos una coincidencia de temas ni de personajes, pero es indudable que saben hacer televisión".

De hecho, este mismo jueves hablaron en Ni que fuéramos de estas declaraciones y Belén Esteban le dio las gracias. "Eres la única persona que ha nombrado a nuestro programa y solamente te puedo decir que el cariño que te tengo cada día se hace más grande, porque no te achantas con nada", alabó. "Eres la única que dice que su equipo ve el programa. Qué bien no tener a la gente escondida con un libro y un cuaderno para apuntar todo lo que decimos, como la otra cadena".