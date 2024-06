Y ahora Sonsoles se ha visto envuelto en un momento de alta tensión cuando Sonsoles Ónega y Fabiola Martínez han conectado en directo durante la cobertura de la apertura del mercadillo solidario organizado por la Fundación Bertín Osborne.

La conversación ha cambiado de tono cuando se le ha preguntado a la modelo sobre el reciente comunicado de su exmarido, Bertín Osborne, en el que reconoce como suyo al hijo de Gabriela Guillén.

La actriz, visiblemente molesta, ha respondido tajantemente a los periodistas: "No es tema mío. Yo no tengo nada que gestionar". Ante la insistencia de los medios en el asunto, ha expresado su frustración: "Mezcláis las cosas. No sé cómo hacer para evitar esto. Ojalá vierais un poquito más allá. A mí se me dijo que me iba a acompañar en el mercadillo, no estaba advertida de nada (...) Mezclar temas por llenar no me parece bien".

La presentadora, en defensa de sus compañeros, ha replicado con firmeza: "Te estás equivocando. Yo por mi equipo mato. Si mi equipo dice que te iban a preguntar por el tema, me lo creo".

Martínez, por su parte, ha reiterado su posición: "Si me conoces un poquito... Yo he dicho que no iba a atender medios que tengan que ver con lo que está sucediendo porque no tiene nada que ver contigo".

El intercambio ha culminado con Ónega reafirmando su compromiso con la transparencia y responsabilidad periodística de su programa: "Yo por mi equipo daré la cara hoy, mañana y siempre".