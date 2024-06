Sonsoles Ónega responde a Ana Rosa Quintana tras atacar a su reportero en 'TardeAR'

Estar en el lugar de la noticia es una condición indispensable en el caso de los programas de televisión que se hacen en directo y analizan temas de actualidad, como es el caso de Y Ahora Sonsoles en Antena 3 o de TardeAR en Telecinco. Por este motivo, puede darse el caso de que los reporteros de ambos programas coincidan en el mismo lugar al querer dar la última hora sobre una información relevante. Esto ha sido lo que ha ocurrido esta semana y ha provocado un desencuentro entre las presentadoras de ambos programas: Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega.

Todo ocurrió el jueves, cuando la reportera de TardeAR se encontraba entrevistando a varias empleadas de una gestoría que han denunciado a su jefe por haber instalado 30 cámaras espía en los baños para grabarlas. En un momento dado, las cámaras de Telecinco captaron a otro reportero, en este caso de Antena 3 y del programa Y ahora Sonsoles, que también se encontraba junto a las afectadas para entrevistarlas para su programa, lo que provocó el cabreo de Ana Rosa Quintana.

"Oye, disculpadme un momento. Perdona, Carolina. Oye, hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto en mi vida", ha interrumpido la presentadora al ver al otro reportero en el mismo plano.

No contenta con ese comentario, Ana Rosa continuó cargando contra el reportero de la cadena competidora: "Estamos entrevistando a unas personas. Oye, si se quiere hacer famoso está bien. Pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que, en serio, yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale, compañeros, no todo vale", zanjaba la periodista.

Ana Rosa explota al ver a un reportero de #YAS6jun en directo #Television pic.twitter.com/6gOuS0m2Y9 — TVMASPI (@sebas_maspons) June 6, 2024

Al mismo tiempo que la reportera de TardeAR entrevistaba a tres de las afectadas, el reportero de Y ahora Sonsoles hablaba en directo con una cuarta víctima de la grabación para el programa de Antena 3.

Plano de 'TardeAR' en el que se ve, a la izquierda, al reportero del programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles'. TELECINCO

Tras el revuelo generado, la presentadora Sonsoles Ónega ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que responde de manera velada a las críticas lanzadas por Ana Rosa Quintana en su programa.

En la publicación, Ónega muestra con una serie de diapositivas a todos los trabajadores de su programa, entre ellos, el reportero que ha sido protagonista del encontronazo con Telecinco. "Equipo, buena gente", ha valorado la periodista.

Según informa El Televisero, que cita a fuentes de Atresmedia, ambos reporteros habían llegado a un acuerdo previo para que desde el programa TardeAR se entrevistase a tres de las mujeres afectadas, mientras que Y ahora Sonsoles entrevistaría a una cuarta chica. Por lo tanto, todo parece apuntar a un error por parte del programa de Telecinco al abrir demasiado el plano y mostrar también al reportero de Antena 3.