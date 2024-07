Sonia Ferrer, a la vicepresidenta de Trans No Normativo: "Tú lo que eres es un negacionista de la violencia machista"

Dos hombres de 36 y 43 años han sido acusados de un delito de presunta violencia machista en Castellón. Sin embargo, en el momento de la detención, los agentes comprobaron que estos se habían cambiado de sexo, aunque ninguno ha modificado su aspecto ni su nombre.

Esta se ha convertido en una de las trampas más recurrentes de la Ley Trans que, pese a su juventud, ya cuenta con un gran número de polémicas a su espalda.

Este lunes, En boca de todos ha contado con la participación de Daniel Gallardo, vicepresidenta de la Asociación Trans No Normativo, quien ha explicado: "Tal y como está, no puede existir fraude de ley. Me gustaría hacer hincapié en que si una persona comete un delito siempre va a tener acarreada una pena si se demuestra en un juicio público. Creo que lo que se está haciendo es un ataque gratuito a estas personas".

Unas palabras que no han sentado nada bien a Nacho Abad: "No voy a pasar por ahí, Daniel. En violencia de género no se trata igual al hombre y a la mujer. De hecho, se planteó este hecho como inconstitucional, pero el Tribunal Constitucional dijo que había que defender a las mujeres que sufrían tanto y que esta desigualdad era necesaria".

"Nosotros, desde la asociación, condenamos todo tipo de violencia a la mujer", se ha defendido Daniel Gallardo, a lo que Sonia Ferrer ha apuntado: "Estas palabras hacían decir que existe la violencia doméstica y no la machista, que lo niegues y luego lo condenes no sirve de nada. La verdad es que eres un negacionista".