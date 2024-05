Sonia Ferrer y Antonio Naranjo se enfrentan al 'picómetro' en 'En boca de todos': "Cuando respiras sientes que quema"

En las últimas horas, los medios de comunicación se han hecho eco del ingreso del streamer Ibai Llanos en un hospital de México. El joven habría recurrido al servicio sanitario del país latinoamericano tras haber ingerido un exceso de picante: "Me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme. No vuelvo a tomar picante en mi vida", señaló a través de sus redes sociales.

Ante esto, Nacho Abad ha retado a sus compañeros de En boca de todos a estrenar el 'picómetro' y, así, saber cuál de ellos tiene una mejor tolerancia a este tipo de especias. De esta manera, Sonia Ferrer y Antonio Naranjo han probado tres tipos de picante, del más suave al más fuerte.

La primera en someterse a este experimento ha sido Ferrer que, aunque aseguraba que no le agrada demasiado el picante, admitía que lo tolera bien. Sin embargo, tras probar el primero, la presentadora ha señalado: "¿Este es el que menos pica?". Después de Sonia, Antonio Naranjo ha dejado sorprendidos a todos al beberse entero, de un trago y sin inmutarse, el contenido del primer recipiente.

En el segundo nivel, Sonia Ferrer ha vuelto a ser la primera en probar el alimento y, de nuevo, gesticulaba dando a entender que no soportaba el picante. Por su parte, Antonio Naranjo, con una cuchara, ha pasado el segundo reto sin problemas.

En el momento más fuerte, Sonia Ferrer apenas ha probado una gota de la sustancia y, rápidamente, se ha tapado la boca con la mano. Con los ojos vidriosos, la presentadora se ha lanzado a beber agua: "Cuando respiras sientes que quema". Antonio Naranjo, por el contrario, ha dado un buen trago al picante y, sin inmutarse, ha superado el reto, proclamándose el primer ganador del 'picómetro' de En boca de todos.