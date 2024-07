Sonia Ferrer alaba la medida de una aerolínea india en favor de las mujeres: "Mientras los hombres no sepan ni sentarse en una silla..."

Con el objetivo de reducir el número de violaciones que se producen en la India, una aerolínea de este país ha tomado una determinación revolucionaria: permitirá a las mujeres elegir el sexo de su compañero de asiento.

La medida ha recibido una gran cantidad de elogios y de críticas, pues muchas personas consideran que esto podría suponer un trato discriminatorio hacia los hombres.

Este viernes, los colaboradores de En boca de todos han comentado la insólita medida de la aerolínea. Así, Patricia Cerezo se ha mostrado "absolutamente a favor": "Es una medida que no perjudica a nadie y que puede beneficiar a una mujer".

Una opinión que ha compartido Sonia Ferrer, quien ha señalado que "hay muchas mujeres que han sufrido varias violaciones en su vida y el simple hecho de estar al lado de un desconocido les produce un estrés insoportable": "Aquí, en España, también hay muchísimas agresiones sexuales. Las mujeres nos sentimos más incómodas que los hombres cuando estamos al lado de un desconocido".

"Si aprendieseis, por lo menos, a sentaros y no a despatarraros en las sillas... Mientras los hombres no sepan comportarse, quizás sería buena idea que nos permitiesen elegir", ha agregado la colaboradora. Por su parte, Antonio Naranjo ha apuntado: "Entiendo los peligros que tenéis vosotras, peros estamos hablando de un avión, que hay pocos sitios más seguros. Llevarlo al extremo hace una caricatura de algo que es muy cierto y es que tenéis unos riesgos que yo no tengo. Yo también conozco a tías sobonas y no se me ocurre decir que me tienen que separar".