Una soltera de 'First Dates' le asegura a su cita que es el amor de su vida y la reacción de él la deja a cuadros: "Es mi ídolo"

Sara y Pablo acudían esta semana a First Dates en busca del amor. Los dos mostraron una gran complicidad que, sin embargo, luego no terminó de convertirse en una esperada conexión romántica. De ahí que Pablo decidiese no continuar con un segundo encuentro y dejar a su cita a cuadros.

Sara llegaba hasta el conocido programa de Cuatro con la intención de encontrar a un hombre que la hiciese sentir algo tras reconocer que el 99% de los hombres no "valían la pena". Por ello, afirmaba estar buscando a ese 1% restante: "El 99% es gente pobre con bajos recursos económicos, gente obrera, albañiles, hombres derrotados...".

De este modo, Sara reconocía en la barra del bar que estaba buscando un hombre alto, con ojos claros, extrovertido, que trabaje, que estudie y que tenga dinero: "Si no tienes dinero o tienes menos de 200.000 euros no saldría contigo".

Su cita, en cambio, presentaba otras pretensiones distintas. Pablo reconocía al llegar al restaurante que es un hombre al que le gusta hacer humor: "No quiero ser el típico que va de flipado, prefiero ir de tonto y hacer reír a la gente".

Tras conocerse, los dos parecían tener complicidad. Él destacaba los ojos de Sara y ella, pese a que reconocía que no encajaba en sus intereses, aseguraba estar encantada con él: "Me gusta, es igual de raro que yo y encima está superbueno". Según transcurría la cita, Pablo cada vez consideraba más dudas sobre si tener un segundo encuentro, más aún después de que Sara le cogiera la mano: "Yo soy una persona que no cojo la mano a cualquiera".

Mientras Pablo iba teniendo claro que no quería seguir conociendo a Sara, ella, en cambio, cada vez se mostraba más encantada: "Me encanta, creo que es el hombre de mi vida". Tras cenar, los dos se sentaron frente a las cámaras para decidir se querían seguir viéndose. La primero en responder fue Sara, que reconocía su amor por Pablo, algo a lo que él no daba crédito y desataba sus risas.

Pablo, por su parte, respondió sorprendiendo a Sara: "Yo volvería a quedar con Sara, pero no como cita. Me he sentido como si estuviera con un colega, pero no he sentido como si fuera una cita". Una confesión que dejó en cuadros a Sara que, lejos de sentirse dolida, intento despedirse de él de la mejor manera posible: "Vamos a despedirnos, aunque solo me quieres como amiga"

Tras despedirse con un abrazo, Sara le seguía confesando a su cita que le quería. "Yo no", espetaba él, intentando salir de la situación. Una reacción que ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. "Pablo eres mí ídolo", comenta un usuario. "Al final Sara la vacilona ha salido vacilada", expresaba otro.