El corte de una soltera en 'First Dates' a su cita por arrimarse demasiado: "No me toques tanto"

La primera impresión cuenta mucho en un programa como First Dates, donde los solteros tratan de sacar lo mejor de sí mismos en una cita. Sin embargo, a veces la química entre dos personas puede fallar por pequeños detalles. Eso es lo que les ha ocurrido a Javi y Gabriela, dos solteros que protagonizaron una de las citas emitidas el pasado viernes en el programa de Cuatro.

Javi, madrileño de 33 años, parecía compartir su gusto por el deporte con Gabriela, de 34 y también de Madrid. Aunque la cita comenzó bien, todo dio un giro inesperado cuando la pareja se ha puesto a bailar durante la cena.

"A mí no es que no me guste bailar, lo que no me gusta es que, de repente, un desconocido venga y me coja así", comentaba, por su parte, Gabriela.

Los intentos de Javi por bailar agarrados cayeron en saco roto. "Yo le he generado rechazo, y en consecuencia, ella me ha generado rechazo también", apuntaba el soltero.

Finalmente, Javi desistió y decidió volver a la cena, justificándose en que Gabriela no le estaba dejando que la cogiese adecuadamente para bailar. "Es que no me gusta que me cojan", explicó ella.

Esta situación fue la que provocó que se cortase el "hilo invisible" que había unido desde un principio a los dos solteros. "Posiblemente, ha intentado simplemente ser majo y bailar, como le han enseñado, porque dice que ha tomado clases de bachata, y quizá le hayan dicho que hay que coger así a las chicas, de cero", ha explicado Gabriela, que no concuerda con esta actitud.

"Pues a mí no me toques tanto, que no te conozco de nada. Quizá es que soy rarita, no lo sé", ha zanjado la soltera.

Al final de la cena, aunque Gabriela aseguró que quería una segunda cita con Javi, la reacción de esta durante el baile pesó demasiado y la rechazó al indicar que "no son afines".