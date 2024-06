Una mujer decide casarse consigo misma en Gijón: "No es un boicot al amor, yo ya me quiero, pero deseo hacerlo tangible"

El amor propio ha encontrado una manera de celebrarse y, por ello, cada vez se extiende más la conocida como 'sologamia', una práctica amorosa que consiste en declararse el amor a uno mismo. Así, hay personas que, incluso, llevan a cabo bodas en las que se casan con ellos mismos.

Tal como ha apuntado Vamos a ver, aunque la sologamia es una práctica cada vez más extendida, no tiene validez legal en ningún país del mundo, pero se trata de una celebración cada vez más extendida y que cuenta con una celebración por todo lo alto.

Este lunes, el matinal de Telecinco ha contactado en directo con Vanessa García, que practica la sologamia y que, además, contraerá matrimonio consigo misma el próximo 6 de julio en Gijón, al igual que otras dos mujeres.

"Será una boda en la que cada una desfilará individualmente hacia un altar. Nos acompañarán todas las personas que nos quieren como amigos, familiares... todos nuestros seres queridos", ha comenzado explicando Vanessa.

"Yo ya me amo, me respeto, me cuido... Pero quería hacerlo tangible. Al hacerlo realidad, como si fuera tu cumpleaños o cualquier otra festividad, va a marcarme aún más", ha agregado la mujer que, además, ha señalado que esta práctica no exime de la posibilidad de contraer matrimonio con otra persona en el futuro: "No es un boicot al amor. Si aparece alguien, bienvenido, pero quiero que esa persona me encuentre en mi mejor versión".

En lo que respecta a su vestido de novia, Vanessa ha apuntado: "Me probé uno blanco, uno verde..., pero me decanté por uno rojo que me encanta. La celebración será en un restaurante en Gijón y después habrá música. Es como cualquier otra fiesta y vamos a celebrar que todo esto es maravilloso".

Finalmente, Vanessa ha explicado cómo optó por contraer matrimonio consigo misma: "Estaba en una excursión y una chica comentó que ella lo había hecho y había sido como un antes y un después. Ella decía que todo el mundo tiene sus altos y bajos en la vida, pero que cuando ella estaba triste recordaba el día en que se casó, miraba el anillo y se venía arriba. Yo dije: 'buah, quiero pasar por ahí'. Me encuentro en un momento de mi vida fantástico y sé que esto va a sumar a mi desarrollo personal".