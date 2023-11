La solicitud de Rayco y Jesús en 'First Dates': "¿Se puede pedir una cita sin cámaras?

La cita entre Rayco y Jesús este lunes en First Dates fue subida de tono de principio a fin. Primero por la espectacular entrada realizada por segundo, que conquistó a su cita sin mediar palabra, pero sí intercambiando pasos de baile.

Jesús entró en el restaurante de Cuatro al ritmo de una canción de Aitana para realizarle un sensual baile a Rayco, que tras ser mordido en el cuello y haber palpado el pecho del gaditano afirmó: "Yo me puedo dormir en esos pectorales".

Carlos Sobera y Jesús, en 'First Dates'. MEDIASET

La conexión entre ambos fue instantánea y ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor, donde los espectadores descubrieron que el canario había sido bailarín profesional de ballet o que al carnicero no le gustaba llevar ropa interior.

"Es que me molesta. Antes me la ponía cuando iba al médico por si me tenía que bajar los pantalones, ahora, ni eso. No llevo nunca", admitió el gaditano.

Rayco y Jesús, en 'First Dates'. MEDIASET

Tras la cena, los dos pasaron al privado en busca de más intimidad, donde la temperatura enter ambos siguió subiendo, tanto que comenzaron a besarse, olvidándose de las cámaras.

"Dos minutos más y eso acaba en una fiesta erótico festiva", confesó Rayco, que añadió: "¿Esto no es como Mujeres, hombres y viceversa y se puede pedir una cita sin cámaras?".

Rayco y Jesús, en 'First Dates'. MEDIASET

Tras lo sucedido en el privado, Jesús reconoció que tendría una segunda cita y muchas más con el canario: "Todas muy locas". Rayco, por su parte, también quiso, aunque "quiero conocerlo más".