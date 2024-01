Sofía Vergara recuerda en 'El Hormiguero' sus inicios: "Empecé vendiendo calendarios con mi cuerpo"

Sofía Vergara fue la primera invitada de 2024 de El Hormiguero y visitó este lunes el programa de Antena 3 para presentar su nueva serie, Griselda, que se estrenará en Netflix el 25 de enero.

Basado en hechos reales, la actriz interpreta a una narcotraficante colombiana que operó en Miami desde finales de los años 70: "Era una superviviente con una vida difícil", señaló Vergara sobre su personaje.

Pablo Motos quiso destacar que la propia intérprete había vivido en primera persona lo que significaba el tema del narcotráfico en Colombia en esos años.

"Yo lo viví, mi hermano fue parte de ese negocio, lo mataron y tuve que traer a toda mi familia a Miami. Por eso me llamó tanto la atención Griselda", recordó.

Y añadió que "todos habíamos visto el mundo del narcotráfico, pero nunca a través de los ojos de una mujer, me llamó la atención que una mujer pudiera ser tan mala y formar parte de esto".

.@SofiaVergara explica cómo vivió la época del narcotráfico en Colombia #SofíaVergaraEH pic.twitter.com/8dkd3z70Vp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 8, 2024

Pero el presentador quiso cambiar de tema y le preguntó a su invitada por su faceta más emprendedora, donde ha creado líneas de ropa, una agencia, perfumes…

"Ahora hago menos, la verdad. Empecé vendiendo calendarios con mi cuerpo, no había en el mercado latino y tuve mucho éxito. Siempre he hecho cosas relacionadas con lo que uso, mis jeans, mi maquillaje...", aseguró.

Además, explicó algunos de sus hábitos básicos de salud: "Nunca fumé, bebo, pero no todos los días, uso protección solar y me encanta estar con mi familia, que es una de las cosas más saludables para la cabeza"

"También me encanta todo lo que sale nuevo de vitaminas o cosas así, pero tengo un problema, me encanta el dulce, me ponen cualquier cosa de azúcar y no puedo parar", admitió la actriz.