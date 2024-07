Sofía Suescun se abre a Logan Sampedro en 'Supervivientes' y acaba llorando: "Ahora te toca a ti"

Sofía Suescun y Logan Sampedro se han redescubierto en Supervivientes All Stars. Ya convivieron durante la edición de 2018, donde la chica se coronó como ganadora y su amigo como subcampeón.

"No sabía si esta vez íbamos a ser amigos o tener indiferencia total", le confesó Logan a Sofía mientras tenían una charla muy íntima, donde ella acabó llorando. Ambos han sido el pilar fundamental del otro. “Has sido mi supercompi”, le decía Sofía.

Entre los dos, ahora existe una bonita relación. "Una amistad no se gana todos los días", declaraba el asturiano tumbado en la playa. “Eres superluchadora y me gusta todo en general”, se abría Logan. Sofía se emocionó con las palabras de su compañero.

Ambos estaban nominados, así que comentaron la situación. "Sería raro no estar en la final, ya que estuvimos los dos", opinó el chico. "Ahora te toca a ti", le respondió ella, cediéndole de manera metafórica el primer puesto del concurso.

En directo, hablando con Jorge Javier Vázquez, Sofía también se abrió sobre sus sentimientos hacia Logan: "Sin él, este concurso no hubiera sido tan especial. Me he sentido acompañada, comprendida, aliviada".