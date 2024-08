Sofía Suescun revela que Tania Medina se habría insinuado a Kiko Jiménez en Honduras y Alejandro Nieto estalla

El último debate de Supervivientes: All Stars estuvo lleno de tensiones y de enfrentamientos. Uno de ellos lo protagonizaron Sofía Suescun y Alejandro Nieto. La tensión entre ellos llegó cuando la tercera finalista decidió interrumpir la entrevista de Nieto para hacer una revelación que enfureció a su compañero.

La televisiva aseguró que Tania Medina tonteó con Kiko Jiménez en Honduras: "Lo que te ama no sé yo porque los cuatro días que han estado en Honduras las familias Kiko me ha dicho que Tania empezó a tirarle la caña y tuvo que pararle en seco".

Sofía aclaró que, en un principio, ella no iba a sacar el tema en directo: "No lo quería decir, pero tú ya te has pasado con el tema de Bosco y de mí, has dado a entender que había algo. Yo por respeto no dije nada".

"Si ha sido con Kiko en cuatro días, no me quiero imaginar cómo ha sido durante un mes y medio fuera, porque, bueno, ya lo sabemos, no es algo nuevo que nos sorprenda a todos, ya sabemos cómo es", sentenció.

Al escuchar estas acusaciones, Alejandro Nieto no dudó en defender a su novia y atacó a la creadora de contenido: "Eres la menos indicada, si nos ponemos a hablar del pasado tú tienes un curriculum guay". "Ten cuidado con Kiko y las hondureñas, que también nos enteramos de cositas, bailando y hasta las siete de la mañana, que estaba más suelto que Gabete".

Además, Marta Peñate se sumó a la discusión cuando entró a plató, ya que decidió no saludar a Sofía y explicó por qué: "Acabo de venir aquí y he visto por el camino a Tania con un ataque de ansiedad por tu culpa, eres la concursante más mala que he visto en los últimos años".