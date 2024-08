Sofía Suescun planta a Telecinco y declina la invitación de 'De viernes' para hablar de su paso por 'Supervivientes: All Stars'

Sofía Suescun se convirtió el pasado domingo en la tercera finalista de Supervivientes: All Stars tras un concurso marcado por sus frecuentes discusiones con su examiga Marta Peñate, ganadora del programa.

Lo que comenzó siendo una bonita amistad terminó por explotar este jueves en el debate final del reality, donde ambas se posicionaron en contra de la otra en cada situación del concurso, que era rememorado y comentado por los 10 supervivientes que han vivido esta experiencia de leyendas.

Sin embargo, la 'reina de los realities', que ya ha tenido varios rifirrafes con la cadena, decidió terminar su paso por Honduras en el debate final y declinar la invitación de De Viernes. Por su parte, algunos de sus compañeros de la isla, como Marta Peñate, Olga Moreno o Bosco Martínez decidieron acudir a la cita y contar su experiencia.

La decisión de Sofía Suescun podría dejarnos ver un posible 'adiós' a Telecinco tras finalizar Supervivientes y plantar al programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. De hecho, mientras sus compañeros grababan De Viernes Sofía disfrutaba de la vuelta a la normalidad con su pareja Kiko Jiménez en su gimnasio, donde comenta que pensaba "que estaría más flojita" tras pasar casi 40 días en Honduras.

"Mañana si queréis os grabo un entreno tranquilito por si alguien se anima a empezar conmigo. Necesito recuperar todo el músculo perdido", comenta la tercera finalista en su cuenta de Instagram donde acumula más de 1,4 millones de seguidores.

Una amistad totalmente rota

Sofía ha vivido una infinidad de enfrentamientos con Marta Peñate durante el programa, y lo que comenzó siendo una bonita amistad desde años atrás, acabó rompiéndose por completo cuando la pamplonica "traicionó" a la canaria. Desde entonces, la tensión ha ido creciendo hasta el día del debate final, en el que la presentadora Sandra Barneda tuvo que llamar la atención de varios concursantes por sus comportamientos.

Por su parte, y tras varias riñas, Sofía dio a entender que Tania Medina, pareja del segundo finalista Alejandro Nieto, había coqueteado con Kiko Jiménez, sin embargo, Marta Peñate contestó: "Antes de hablar de Alejandro o de nadie, mira lo que te dijo tu novio con Estela Grande en 'Gran Hermano' que casi te llevas los cuernos, qué maldad tienes".

Sofía, contraatacaba hacia los rumores del polémico comportamiento de Kiko: "Lo de que te ama no sé yo porque los cuatro días que han estado en Honduras los familiares Kiko me ha dicho que ya se sintió demasiado… que Tania empezó a tirarle a caña y tuvo que pararle en seco porque ella se estaba equivocando", aseguró.

Además de comentar supuestas infidelidades, Marta y Sofía comentaron "el tema de la maternidad". Marta Peñate está intentando ser madre pero cuenta con algunas complicaciones, por lo que aseguraba que no quería hablar de su problema tras un polémico comentario de Sofía. "Ya está, déjame en paz con la maternidad que eres muy sucia, aprovechaste la mínima con eso, no iba por ahí y lo sabes. Ahí me di cuenta de cómo eres y flipé", apuntaba la tercera finalista defendiendo su posición.

A su vez, Suescun apuntaba que no tiene "miedo de cómo quedar fuera". "Si lo digo por algo lo digo y si lo tengo que mantener hasta el final lo hago y si tengo que pedir perdón lo pido, pero si es que no es que no. Eres una aprovechada y una venenosa, me he dado cuenta del odio que tenías hacia mi guardado", añadió, mientras Marta afirmaba que es "una mujer plena". "Una mujer plena no hace daño de la manera que tú lo has hecho. Pero te deseo lo mejor de este mundo, aunque alejada de mí", concluyó, apoyada por Adara y Alejandro Nieto que le pedían que contase toda la historia.

El debate final terminó sin una reconciliación entre las examigas, aunque Sofía deja la puerta abierta a un posible reencuentro en un tiempo, a lo que Marta prefiere no contestar tras el "daño" recibido a lo largo de todo el concurso en los Cayos Cochinos.