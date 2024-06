Sofía Suescun y Olga Moreno protagonizan el primer enfrentamiento en 'Supervivientes All Stars': "Eres la reina de las víctimas"

A pesar de que los espectadores de Supervivientes All Stars ya habían visto algún encontronazo entre Adara Molinero y Marta Peñate, son Olga Moreno y Sofía Suescun las dos concursantes en tener un enfrentamiento relevante.

La disputa comenzó porque Olga comentó que le había dolido la nominación de Abraham García, que como líder del grupo, desempató las nominaciones mandando a Olga a la palestra. Sofía le calificó como "víctima", por las quejas.

"No soy ninguna víctima", se defendió Moreno. "Tú eres la reina de las víctimas, te gusta mucho y es el papel que siempre has tenido", le replicó Suescun. "Eres experta en darle la vuelta a las historias donde toda su vida. No creo que tengas la conciencia muy tranquila", añadió.

En directo también se encendió la chispa en varios momentos del programa de la noche del martes. "Hay que discutir de supervivencia, no de lo que hay fuera", le recriminó Olga a su rival.

"Yo estaba defendiendo a Abraham, porque me pareció injusto como le dejó de persona traidora", respondió Sofía. Más tarde, en el oráculo de Poseidón, también hablaron del tema, pero no llegaron a ningún acuerdo, ni añadieron nuevos insultos o reproches.