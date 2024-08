Sofía Suescun estalla de risa con sus polémicas imágenes con Bosco Martínez-Bordiú: "¿Qué queréis ver?"

Sofía Suescun acudió al debate final de Supervivientes All Stars, donde habló con Sandra Barneda de su paso por Honduras. Allí, decidieron ponerle las polémicas imágenes que protagonizó con Bosco Martínez-Bordiú y que hicieron estallar a Kiko Jiménez.

Al verlas, Bosco puso cara de duda, dado que ya había aclarado lo que había detrás de las imágenes. Sofía, por su parte, estalló entre risas. El fin de las imágenes era aclarar si había habido un beso o no.

"¿Dónde ibas?", le preguntaba a su compañero mientras seguía riéndose. "Sería porque miraba el fuego y lo vería como para arreglarlo", se excusó Bosco, algo que hizo que el público y los concursantes se rieran aún más.

Sandra se impacientó: "¿No hubo beso?". Sofía se reía con más fuerza. "Besos nos hemos dado [en la mejilla], pero no sé a qué os referís, lo que teníamos eran muchas noches de conversaciones eternas", aclaraba la joven.

Más tarde, Alejandro Nieto reaccionaba a las imágenes, asegurando que veía un beso, a pesar de que no se ve nada. "Muchas veces me he levantado y les he visto haciendo la cucharita", confesaba el subcampeón. Más tarde, reculó: "Lo que creo es que han tenido feeling de amigos".