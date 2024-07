Sofía Suescun, la concursante menos apoyada por sus excompañeros en 'Supervivientes': "Decide la audiencia"

Sofía Suescun, Marta Peñate y Lola Mencía fueron las tres concursantes nominadas durante la semana en Supervivientes All Stars. Cada semana, eran los concursantes los que se posicionaban a favor de uno de los nominados, pero la dinámica cambió el domingo.

"Serán tres exconcursantes los que se posicionarán a favor de una y en contra de otra", explicó Sandra Barneda. En el caso de Adara Molinero, se posicionó claramente en contra de Sofía Suescun y a favor de Marta Peñate. "La que decide es la audiencia", opinó Sofía indiferente.

"Marta tiene humor, es leal, sincera y va de frente", explicaba la primera expulsada. "No quiero hacer sentir mal a nadie, pero no apoyo a Sofía por su trayectoria en el concurso", declaró. Sofía escuchó todo: "Acepto su opinión, creo que he estado muy expuesta".

También Olga Moreno fue contra Sofía, aunque no dio explicaciones. Eso sí, mostró todo su apoyo a Lola Mencía: "Tiene mucho mérito el concurso que estás haciendo, lo haces de maravilla y te mereces llegar a la final".

Sofía, ganadora de Supervivientes 2018, se conformó con el apoyo de Abraham García. "He conocido muchas mujeres en mi vida, pero estás en el top 5", le aseguró. "Haces las cosas de corazón", añadió. "Quiero que se vaya Marta Peñate porque está siempre de mal rollo", concluyó.