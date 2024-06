Sofía Cristo pide respeto a la prensa: "Están sacando mi portal y mis vecinos no tienen por qué verse afectados por mi culpa"

La tensión entre Sofía y Ángel Cristo no deja de crecer, sobre todo a raíz de las últimas declaraciones de él, quien ha mostrado su preocupación por si los conflictos familiares hacen que su hermana vuelva a caer en problemas de adicción a las drogas.

Un comentario que no ha sentado nada bien a Sofía Cristo que, este viernes, desde el plató de Espejo Público, ha asegurado que si se cruzase con su hermano por la calle "cambiaría de acera" para no tener que coincidir ni saludarse.

Asimismo, la DJ ha pedido respeto a los compañeros de la prensa: "Hay días que solo tengo ganas de llorar. Quiero pedir perdón a mis vecinos porque los reporteros están todo el día en mi portal, sacan el número de mi casa e, incluso, los buzones... Yo atiendo casi siempre a la prensa, pero esto... Mis vecinos no tienen por qué verse afectados por mi culpa".

Pese a esto, Sofía ha alabado el trabajo de los periodistas: "Hay veces que los veo apostados en la puerta de mi casa, en ocasiones con las cámaras apagadas, y se les ve en la cara que les causa incomodidad hacerme ciertas preguntas".

Finalmente, Sofía Cristo ha defendido, una vez más, a su madre, Bárbara Rey, en lo que respecta a las acusaciones de Ángel acerca de los besos en la boca que la vedette daba a sus hijos cuando eran pequeños: "Yo me sigo saludando así con mi madre porque lo he hecho toda la vida y no lo veo mal".