Sofía Cristo se indigna con 'Espejo Público' por pasar del bullying de Lara Álvarez a "hombres desnudos"

Espejo Público se hizo eco este viernes del caso de bullying que sufrió Lara Álvarez cuando tenía nueve años y que ha relatado en ocasión de la campaña Educando contra el bullying de Cola Cao. Sin embargo, el director del programa ordenó cambiar de tema y la hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo, Sofía Cristo, que estaba participando en el debate, se ha molestado.

La colaboradora de programas de televisión había contactado previamente con la expresentadora de Supervivientes, con quien mantiene una relación de amistad, para comentarle que no sabía que entre los temas a tratar estuviera su testimonio.

"No había visto la entrevista. Tengo años de amistad con ella y no me lo había contado. No nos vemos mucho, pero hemos estado presentes en los momentos importantes", añadió antes de girarse y mirar sorprendida detrás de las cámaras, desde donde se estaba ordenando pasar a otro tema.

"Me están diciendo que los hombres desnudos nos están esperando", advirtió la copresentadora del programa Gema López.

Tras mostrar su sorpresa, Cristo indicó que el tema de Lara Álvarez era "mucho más importante" y solicitó al menos mandarle "un beso" a su amiga.

En ese momento, la copresentadora la incitó a que si tuviera "alguna queja" se lo dijera "al director, por favor", mientras en pantalla aparecían las fotografías de "los hombres desnudos" a los que se había aludido hacía unos instantes.

Ante esta situación, la hija de Bárbara Rey continuó pidiendo mandarle una muestra de cariño a la periodista asturiana: "¿Le podemos mandar un mandar un beso muy fuerte a Lara desde aquí, por favor?".

Cristo consiguió su propósito y le mandaron "un beso enorme", mientras Gema López indicaba a los telespectadores que se tenían que ir "a publicidad" recordándoles que "a la vuelta tenemos a estos cuatro hombres y uno de ellos se desnuda".