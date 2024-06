Sofía Cristo desmiente que tenga pareja, pero admite que no se cierra al amor: "Hay alguien que me está dando un cariño especial"

Tras las declaraciones de Ángel Cristo, su hermana, Sofía, siempre se ha posicionado del lado de su madre, Bárbara Rey, a quien defiende con uñas y dientes en cada plató de televisión que visita. Así, este viernes, la DJ ha retomado su labor como colaboradora de Espejo Público.

Muy celosa de su intimidad, la artista siempre ha preferido mantenerse al margen de las informaciones que circulan en torno a sus relaciones amorosas. Pero, en esta ocasión, ha decidido romper su silencio en el matinal de Antena 3.

"Sofía podría tener una nueva ilusión. Una mujer a la que llevaría poco tiempo conociendo y a la que querría proteger. Sofía teme que la relación se estropee, por lo que solo los íntimos la conocen", ha apuntado el programa de Susanna Griso.

"Yo estoy soltera, no tengo pareja. Pero es verdad que estoy en un momento muy abierto de mi vida en el que no tengo problema en dejarme querer y que me den cariño. Con esto puedo decir que hay alguien que me da un cariño especial", ha apuntado Sofía Cristo.

"Yo soy muy celosa de mi intimidad. Es la única parcela de mi vida que puedo mantener privada. Yo intento proteger mucho a las personas que se quieran acercar a mí y que quieran compartir algo especial conmigo. Igual que yo tengo un filtro muy grande para dejar entrar en mi vida a personas, porque no confío en nadie. Pero estoy muy feliz", ha sentenciado la colaboradora del matinal.