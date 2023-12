El sobrino de Joaquín Prat le corrige en directo un cálculo sobre el Gordo: "Tiene once años y va para ministro de Hacienda"

Este viernes, 22 de diciembre, tiene lugar el Sorteo de la Lotería de Navidad y, como cada año, los matinales informativos llevan a cabo una cobertura especial para informar, en riguroso directo desde el salón de Loterías, de la lluvia de millones.

Así, desde el plató de Vamos a ver, Joaquín Prat y el resto de colaboradores han comentado en qué gastarían el dinero si les tocara El Gordo. "¿En qué gastaríais los 328.000 euros del premio?", ha cuestionado el presentador. Alfonso Egea ha destacado que "lo utilizaría para disfrutar, viajar": "Dependo mucho de mi mujer, que no me dejaría comprarme ninguna tontería".

Sin embargo, con su móvil en la mano, Joaquín Prat ha apuntado: "Mi sobrino, que es de los que nos están viendo junto al resto de familiares vuestros que no trabajen, me dice que me he equivocado, que no son 328.000 euros, pero que si contratas un seguro al décimo... El niño, con once años, que va para ministro de Hacienda".

Un comentario ante el que ha reaccionado Egea: "Tu sobrino es un crack, tenemos que contratarle. Este es un producto que ha sacado Loterías y casas de apuestas en las que pones un seguro a tu décimo para que ellos paguen a Hacienda". Por su parte, Prat ha agregado: "Creo que son tres o seis euros por décimo y ellos se encargan de pagárselo a Hacienda si te toca".