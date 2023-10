Silvia Abril, en 'El Hormiguero': "Me libré de una multa en moto por ser famosa"

Las actrices Silvia Abril y Carmina Barrios visitaron este miércoles El Hormiguero para presentar Alimañas, su nueva película que se estrena en cines el próximo 27 de octubre.

El filme cuenta la historia de dos hermanos a los que une la ambición por heredar un edificio propiedad de su anciana madre para aliviar su precaria situación económica.

Tras ver el trailer, Pablo Motos comentó una escena en la que detienen al personaje de Abril en la película: "Me han contado que te libraste de una multa por ser conocida...".

"Sí, iba en moto por Barcelona y me metí por la acera para dar la vuelta en Las Ramblas y me pilló la policía. Me empezaron a pedir todos los papeles del vehículo, pero no tenía en regla ni la ITV, ni el seguro...", recordó la actriz.

"Entonces decidí quitarme el casco para que vieran quién era. Entonces, unos de ellos exclamó: ¡Si es 'La niña de Shrek'! Y me dijo que le gustaba mucho el personaje a su novia", añadió.

Abril destacó que no le pidieron ninguna foto de recuerdo porque el suceso ocurrió hace más de 10 años: "Me preguntó si tenía algo de recuerdo del personaje encima, pero no le pude regalar nada, pero me libré de la multa por ser famosa", concluyó.