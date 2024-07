Sergio y Olga buscan a su tercer vínculo en 'First Dates Hotel': "Buscamos a nuestra chica ideal"

Sergio y Olga, la pareja poliamorosa no jerárquica más conocida de las redes sociales, acudieron hasta First Dates Hotel para encontrar a un tercer vínculo para su relación. Ambos se hicieron conocidos por subir vídeos a sus redes explicando su relación.

"Hemos intentado en varias ocasiones encontrar a la tercera, pero no ha sido posible", explicaban antes de la cita. "Nos gustaría tener un trío amoroso", puntualizaba Sergio. De hecho, él explicó su situación: "Tengo otro vínculo -otra pareja- aparte de Gloria, porque con ella no funcionó".

La chica perfecta para la pareja existía, como describió Gloria: "Que podamos hacer de todo con ella, ir al gimnasio, caminatas por la montaña, hablar de todo, bailar". Para ello llegó Soraya, una escritora de literatura erótica.

"Busco un vínculo amoroso, pero que seamos libres de poder hacer lo que queramos", explicó Soraya. "Mi literatura está basada en experiencias personales y es una trilogía de 1.500 páginas", reveló. Se llevó una gran sorpresa al ver que su cita era con otra pareja, en lugar de un chico.

La mujer explicó que no era bisexual, sino heteroflexible: "Puedo jugar con chicas, pero necesito un hombre". Esto no le paró, y finalmente eligió seguir conociendo a la pareja. Sergio y Olga quedaron encantados con Soraya: "Nos has gustado muchísimo, has superado las expectativas".