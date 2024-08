Un exinterno del centro de menores de Ateca, denunciado por malos tratos, dice que todo el pueblo lo sabía: "Se oían los gritos"

La polémica se ha desatado en el centro de menores de Ateca, en Zaragoza, donde algunos internos y sus familiares han denunciado los malos tratos que, presuntamente, sufren mientras están allí ingresados.

Vamos a ver ha podido hablar con Sergi, uno de los jóvenes que estuvo internado en el citado centro de menores y que no compartido compartido su experiencia: "Me plantearon que era un centro de internamiento para jóvenes que habían tenido problemas personales o de adicciones y que era el mejor".

"Mi familia se alegró y me fui desde Mallorca. El primer día que llegué me hicieron una contención entre cinco personas por no quererme quitar los zapatos y ya empecé a ver cosas raras", ha destacado el joven que estuvo interno durante el año 2022.

"Nadie nos protegía allí, pero sí que había educadores que estaban al tanto de todo y que intentaban tranquilizarnos. Empecé a ver contenciones desproporcionadas y a un chico le rompieron el brazo. El chico no podía denunciar y tuvo que fugarse para hacerlo. Se tapaban unos a otros y era horrible. Todo el pueblo lo sabía porque se escuchaban los gritos de los menores", ha agregado Sergi.