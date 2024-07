Un nuevo apunte sobre la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez ha salido a la luz este miércoles. Según ha informado la revista Semana, un correo electrónico enviado por una mujer habría sido el factor determinante que puso fin a la relación. En dicho mensaje, se exponían las presuntas infidelidades y prácticas sexuales del jinete.

En Así es la vida, Makoke ha desvelado la motivación detrás de la acción de la informante: "He hablado con fuentes muy cercanas a María José Suárez y me dicen que esta persona se pone en contacto con ella porque parece ser que le debe dinero". Ha añadido que, "como no le paga, habla con María José".

Almudena del Pozo ha agregado que a la modelo recibió esta 'bomba' después del crucero por el norte de Europa que realizó en junio junto a su ahora ex. Durante ese viaje, la pareja se casó simbólicamente en una ceremonia oficiada por el capitán del barco.

Makoke ha especulado sobre las futuras acciones de la persona que envió el correo y ha sugerido que podría dar más detalles públicamente: "Yo creo que posiblemente hable". También ha informado de que esta deuda, que ascendería a 1.500 euros, ya ha sido saldada.

Por su parte, Carmen Borrego ha opinado sobre la situación: "Tiene bastante poca gracia". Finalmente, Sandra Barneda se ha mostrado solidaria con Suárez y ha concluido: "Una persona reiteradamente infiel es una persona que reiteradamente miente".