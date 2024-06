Carlo Costanzia será el invitado de honor este viernes en el programa ¡De viernes!, coincidiendo con el estreno de su suegra, Terelu Campos, como colaboradora en el formato. El joven y su novia acaban de comunicar que tendrán un hijo en diciembre.

A raíz de esta aparición, Belén Esteban ha desvelado en Ni que fuéramos la posible remuneración que ha recibido el actor por la entrevista. Tal como les han contado sus fuentes, "le han dado una pasta... Más de 75.000 euros".

Además, según la información que le ha llegado a la 'Princesa del pueblo', se especula que, por su parte, Terelu Campos, nueva colaboradora, podría recibir una compensación de "3.000 euros por cada programa en el que participe".

Las críticas que ha recibido Costanzia

Por otro lado, el anuncio de esta entrevista ha sido criticado por muchos, ya que Rubio aseguraba este martes que tanto su novio como ella no iban a comercializar con su intimidad: "Todo lo que yo pueda ocultar de mi vida privada, lo hago, al igual que Carlo".

Gema Fernández, en Así es la vida, no se ha sorprendido ante la noticia: "Estaba claro que iba a pasar". Fernández ha explicado que el hijo de Mar Flores no había hablado públicamente antes debido a una cláusula en su contrato con la revista Hola, que estipulaba nueve días de silencio. "Si no, probablemente, hubiese hablado el día siguiente", ha añadido.

La comunicadora también ha anticipado que "va a haber muchas exclusivas". Por su parte, Tino Torrubiano ha expresado su asombro ante la decisión de Costanzia: "Yo pensaba que no iban a hablar más y me sorprende que se vuelva a sentar".