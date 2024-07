Sebastián presume de su cinturón de campeón de lucha libre en 'First Dates': "Me llaman 'El Huracán'"

Sebastián sorprendió a Carlos Sobera a su llegada a First Dates este jueves cuando el venezolano le mostró su cinturón de campeón por parejas de lucha libre.

"Soy fanático de la lucha libre desde que tenía 9 años, me lo inculcó mi primo, que un día que fui a su casa me puso un combate en la televisión y me encantó", admitió el comensal.

El dater le explicó a Sobera que era campeón por parejas de Lucha Libre Barcelona. "En junio de 2021 decidí entrar en una escuela, a entrenar duramente hasta diciembre de ese mismo año, que debuté", apuntó.

Sebastián, en 'First Dates'. MEDIASET

"¡Mola mogollón!", exclamó el conductor del programa de Cuatro al ver cómo se lo ponía en la cintura Sebastián. "Prefiero ponérmelo en el hombro", señaló el luchador.

El vasco le preguntó si tenía algún mote como luchador: "Me suelen llamar 'El Huracán' porque dejo todo devastado por donde paso. Conozco a muchas chicas, pero todo es muy breve", señaló el venezolano.

Antes de conocer a su cita, Sebastián señaló que "me considero bisexual porque he estado con chicos a nivel sexual, pero no he tenido ninguna relación con un hombre".

Su pareja de la noche fue Patricia, que comentó en su presentación que le gustaba mucho viajar: "Si sale un plan, pues me voy. Soy empática y, en general, agradable".

Patricia y Sebastián, en 'First Dates'. MEDIASET

Nada más verse, ambos se gustaron, y, además, la soltera reconoció que le gustaba mucho la lucha libre: "De pequeña veía con mi madre la WWE", apuntó.

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor y averiguar si, además de la lucha libre, tenían más cosas en común para tener un futuro como pareja.

Hablaron de sus otras aficiones y de los estudios, ya que, mientras que él se mostró que ella fue fuera estudiante, a la madrileña le decepcionó que Sebastián solo se dedicara a la lucha.

Al final, el venezolano sí que quiso tener una segunda cita con Patricia porque "nos faltaron cosas por hablar, creo que tendríamos una buena relación". Pero ella, en cambio, prefirió no volver a quedar: "Te voy a decir un no bonito porque la distancia es jodida, y el ritmo de vida, que es distinto".