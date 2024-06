Se gradúa en ADE a los 91 años: "Ahora tengo un vacío, soy muy activo y necesito buscar algo para hacer"

Lograr un título expedido por una universidad es una de las metas que muchos jóvenes pretenden alcanzar para, así, comenzar la aventura del mundo laboral dedicándose a un empleo para el que llevan años preparándose.

Sin embargo, este jueves, Vamos a ver ha mostrado un caso absolutamente especial: se trata de la historia de Mariano Sanz, un hombre de 91 años que se ha graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid.

Al recibir su título en la ceremonia de graduación llevada a cabo por la institución académica, Mariano recibió una gran ovación tanto por parte de sus compañeros como por el resto de asistentes al evento.

Así, el hombre ha destacado que esta es una de las mayores satisfacciones de su vida: "Era un sueño que perseguía y se ha hecho realidad. Realmente, estoy muy contento. He acabado lo que quería terminar. Siempre he querido terminar esta carrera, he soñado, incluso, con que la acababa".

"Cuando he tenido tiempo... Lo pensé un día y dije 'pues voy a ver', y aquí estoy", ha agregado Mariano que, además, ha señalado que el resto de sus compañeros de clase, el primer día, pensaron que él era el profesor de la asignatura y no un alumno más: "El profesor también estaba asombrado, pero a partir del día siguiente ya nos fuimos familiarizando y fue todo muy normal".

De la misma manera, Mariano ha apuntado que toda su vida se ha dedicado a la exportación de productos españoles: "Tengo tres hijos y cinco nietos. Mis nietos ya han terminado sus carreras y la mayor, entre otras cosas, es periodista y trabaja de ello. Otro de ellos es ingeniero y la más pequeña sigue en el colegio".

"Mi nieta pequeña es un encanto. No encuentra palabras para felicitarme, pero me hizo un diploma de licenciado en Economía y me lo entregó. Todos están muy orgullosos de mí", ha agregado el recién graduado que, además, ha sentenciado que no tiene intención de matricularse en otra carrera: "No sé lo que voy a hacer, tengo un vacío. No me hubiera importado estudiar un año más, pero no. Estoy buscando algo para hacer porque sigo siendo muy activo".