Santiago Segura, en 'La Resistencia': "No he enriquecido por lo que gano, sino por lo que no gasto"

Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura fueron los últimos invitados de 2023 en La Resistencia. Los tres actores charlaron con Broncano sobre su obra de teatro, El sentido del humor: Dos Tontos y Yo.

De los tres, Mota fue el que realizó la entrada al espacio de Movistar Plus+ más original, ya que utilizó una de las novedades de la temporada, la nevera.

A continuación, Broncano les dijo: "Manejáis mucha pasta los tres, no disimuléis, estáis forrados, es normal, lleváis muchos años trabajando, está bien".

"¿A nivel financiero podríais retiraros ya?", quiso saber el conductor del programa. Pero Florentino Fernández saltó y dijo: "Antes de que contesten, tienes que decir tú quién es el top 1 de pasta de nosotros".

Tras pensarlo un momento, el presentador afirmó que "creo que Santiago es el que más dinero tiene, unos 10 millones de euros de patrimonio". Pero el público no estuvo de acuerdo con él, señalando que el actor tenía más: "Unos 20 millones", exclamó un espectador.

Mota quiso intervenir, pero Segura le cortó y dijo: "No he enriquecido por lo que he ganado, sino por lo que no gasto. No gasto ni bromas". La mitad de Cruz y Raya insistió: "De no gastar ha enriquecido".