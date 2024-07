Santiago Segura le ofrece a Roberto Leal salir en su próxima película: "Esto queda grabado"

Este martes fue el último día en Pasapalabra de Marta Belenguer, Ana Fernández, Salva Reina y Santiago Segura, los invitados que han estado ayudando a Vicky y Manu a conseguir el máximo de segundos posibles para enfrentarse a El Rosco.

En su presentación de este martes, Segura comentó entre risas: "A mí me haría ilusión ser hoy el que más segundos saque en La Pista Musical, no por llevarme el libro de Pasapalabra, sino por ganar a Ana, que me hace ilusión".

"También me ha gustado que en el anterior programa empataran Vicky y Manu porque son felices los dos y porque el perdedor no se tiene que enfrentar a una persona nueva y quita tiempo para que yo promocione mi película", añadió el invitado.

"Padre no hay más que uno 4: campanas de boda en todos los cines, estamos arrasando. La gente sale del cine diciendo que es la mejor de las cuatro, me parece maravilloso. Cómo uno puede superarse a sí mismo", apuntó Segura.

Roberto Leal exclamó: "¡Eres un semidiós! Estás pensando en una quinta, ¿no?". El actor y director le contestó que "no sabes hasta qué punto... es que la gente la pide, es alucinante".

"A ver si en alguna quieren que salga yo...", le lanzó la propuesta el presentador. "En la cinco ten cuidado, solo falta que salgas tú. En la próxima lo arreglamos", comentó el madrileño, a lo que Leal añadió: "Lo estás diciendo y esto queda grabado".