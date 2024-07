Santi defiende la legitimidad de 'First Dates': "Hace años vine al programa y cuajó la cosa, la gente pensará que no, pero esto es verdad"

"Soy un tío bastante sociable y ambicioso, siempre quiero más en todo y optimista", comentó el zaragozano Santi en su presentación en First Dates este lunes.

Laura Boado fue la encargada de recibirle a las puertas del restaurante de Cuatro, que nada más verle comentó: "No es la primera vez que estás aquí", destacó la camarera.

"Estuve antes de la covid y cuajó la cosa, la gente pensará que no, pero esto es verdad", destacó el dater. "Nos pilló que éramos muy críos y al final escogimos caminos separados", añadió.

Santi, en 'First Dates'. MEDIASET

"Pasar por First Dates me dio visibilidad y me llamaron varias marcas para trabajar en marketing y redes sociales. Soy creador de contenido y me va bastante bien. Me gusta ese mundillo", comentó.

La gallega le preguntó por lo que estaba buscando en su futura pareja: "A una chica que me haga tilín y me gustaría que fuera guapa, pero, sobre todo, con cabeza y que me dé estabilidad".

Su cita fue Andrea: "Siempre digo que soy una cheap queen porque cuando voy de compras con mi madre o mis amigas soy la típica que encuentra chollos".

La barcelonesa le confesó a Boado que llegaba muy nerviosa, pero la camarera la intentó tranquilizar: "No te vamos a comer", le dijo entre risas.

Santi y Andrea, en 'First Dates'. MEDIASET

Nada más verla, el zaragozano admitió que Andrea le había llamado la atención: "Tiene el pelo corto que le da rollete y me gusta bastante". Ella, por su parte, también se sintió atraída: "Si le viera por la calle, me fijaría en él".

Ya en la mesa, además de hablar de su pasión en común por los tatuajes, charlaron de deporte, donde Andrea confesó que acababa de empezar a ir al gimnasio, y "casi no me puedo mover. Es que, en realidad, no es algo que me guste".

Pero uno de los momentos tensos de la cena fue cuando Andrea comentó que tenía un gato, algo que le hizo torcer el gesto a Santi, ya que no le gustaban: "Yo tengo un perro, pero a lo mejor se hacen amigos", señaló.

Al final, el zaragozano sí que quiso tener una segunda cita porque "me ha parecido una chica bastante simpática y, físicamente, es muy guapa". Ella también quiso volver a quedar.