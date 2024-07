Santi Burgoa: "Estoy preparando una tesis doctoral sobre los límites de la prensa rosa"

Santi Burgoa tiene cuarenta años y está en uno de sus mejores momentos. Periodista de raza ha presentado todo tipo de formatos, pero siempre desde la implicación y el respeto por el telespectador. Desde esta semana, el vallisoletano se ha puesto al frente del programa Juntos en Telemadrid junto a María Gracia.

¿Está contento con esta nueva aventura?

Más que contento te diría que estoy radiante. Que Juntos y Telemdrid hayan vuelto a confiar en mí para presentar este programa es un auténtico honor. Aunque no te voy a engañar, también supone una gran responsabilidad porque es un formato ya consolidado que arrancó justo antes de la pandemia y que sigue siendo una pieza clave de la cadena.



Vuelve de la mano de otra clásica de la casa, María Gracia.

A mi compañera María Gracia no la conocía personalmente, me habían hablado estupendamente de ella y la realidad ha superado cualquier expectativa. Nos comentan que hacemos un buen tándem en pantalla. Es maravillosa y una gran profesional.



¿Es usted tan serio como parece?

¿Serio yo? ¿Estás de broma? ¿Te parezco serio? Eso es porque no me conoces, porque cuando tengo confianza me dicen que soy todo lo contrario. Me pongo hasta pesado de lo intenso cuando estoy entre amigos y relajado. Evidentemente, no soy Joaquín el del Betis, pero tan serio como tú te piensas, para nada.



¿Cuál es su programa favorito?

Desde que era pequeño me enganché al Día después en el antiguo Canal Plus con Lobo Carrasco y Michael Robbinson. Lo veía los lunes cuando salía del colegio mientras merendaba y tengo que reconocer que décadas después me sigue fascinando. Ha cambiado muchísimo, pero tiene secciones que son muy entretenidas y me siguen sacando una sonrisa.



¿Se ve participando en algún reality?

Sería incapaz de participar en este tipo de programas. Nunca estaría cómodo mostrando mi privacidad a la gente, ni tampoco me gusta rebuscar en la intimidad de nadie como espectador. Soy consciente de que este tipo de formatos han arrasado a nivel de audiencia y la producción y la exigencia que atesoran son espectaculares, pero mis objetivos profesionales apuntan en otra dirección.



"Nunca estaría cómodo mostrando mi privacidad a la gente"

¿No le gusta el corazón?

En Juntos tenemos una pequeña sección de crónica social. Hablamos del corazón, contamos la actualidad de nuestras celebrities pero siempre desde la amabilidad y del respeto. Es una exigencia que nos autoimponemos y cumplimos de forma escrupulosa. No concibo otro tipo de prensa del corazón. Entretenimiento pero siempre con un respeto absoluto a los protagonistas y a sus derechos fundamentales. Si te sirve como dato dentro de mi carrera como docente, la tesis doctoral que llevo elaborando durante estos dos últimos años y que estoy a punto de depositar versa sobre ese contraste entre libertad de expresión y derecho a la información de los medios de comunicación y el derecho al honor, intimidad y propia imagen de los personajes públicos.



En alguna ocasión, como en la actualidad, también se ha convertido en noticia, ¿por qué es tan hermético?

Respeto a las personas que deciden vender su intimidad y comercializar con ella y entiendo que entren en el juego de la tele. Sin embargo, hay otro tipo de personas que optan por no participar en esta rueda y como periodistas también tenemos que respetarles y en ningún caso invadir sus derechos.



Entonces, ¿existe la telebasura?

Desgraciadamente, la telebasura es una realidad. Por este motivo, ciertos programas han caído tantísimo en audiencias. Hay programas del corazón que no tienen ninguna credibilidad y que están enseñando unos nefastos valores al espectador. Han convertido la información rosa en un periodismo basado en el acoso, en el acorralamiento del famoso, en la falta de contraste y la ausencia de deontología profesional. Existen verdaderos abusos, que todos los que trabajamos en esto conocemos y estamos hastiados de denunciar. A mis alumnos, en la universidad, les insisto en que hay límites que nunca se deberían cruzar.



"La telebasura es una realidad"

¿Qué tal se lleva con la fama?

No considero que tenga popularidad. Presentar un programa, ejercer como periodista y como docente enseñando periodismo a los futuros profesionales no me convierte en personaje público. Que alguna vez te identifiquen por la calle o te recuerden de algún programa de televisión es siempre bienvenido y muy gratamente aceptado.



¿Qué programa le gustaría presentar?

En España hay formatos de entretenimiento estupendos. Soy muy fan de los concursos. En algún momento de mi vida me encantaría presentar alguno. Desde ese levantamiento de ceja de Carlos Sobera cogieron mucha relevancia en televisión. Hoy en día, creo que todavía en televisión los concursos pueden seguir teniendo recorrido, casi tanto como los programas de actualidad.



¿La belleza ha sido un obstáculo o le ha ayudado en su carrera?

Gracias por lo de guapo. Tú, que me ves con buenos ojos, pero creo que soy una persona normal. Hay días que te ves mejor, otros peor, como el resto de mortales, ¿no?