Sandra se ve obligada a frenar a su cita en 'First Dates': "Yo no beso a cualquiera, no te flipes"

"Invierto mucho tiempo en mis parejas y ahora que estoy soltero, reconozco que tengo mucho tiempo libre", afirmó Óscar es su presentación en First Dates este jueves.

El soltero le dijo a Carlos Sobera que llegaba al programa con las ideas claras: "Busco una chica a la que le guste el surf y que comparta mis mismas aficiones".

Su cita fue Sandra: "Me encanta disfrutar de mi tiempo libre y gozar de la vida sola o junto a mis amigos", aseguró la comensal a su llegada al local de Cuatro.

Óscar y Sandra, en 'First Dates'. MEDIASET

Al ver a su pareja de la noche, la joven reconoció que no le gustaba que fuera tan repeinado, pero pareció que la primera impresión para ambos había sido realmente buena y se mostraron muy receptivos.

Ya en la mesa, la complicidad entre ambos destacaba por encima de las conversaciones de alrededor, congeniaron muy bien y llegaron a brindar por el amor.

'La veo muy honesta y tiene un punto de vista muy parecido al mío, que no es fácil. En ese aspecto super bien'', señaló Óscar. Ambos dejaron la vergüenza de lado para afirmar que les encantaba el sexo.

También coincidieron en que querían relaciones abiertas y el gaditano explicó: ''Yo quiero descubrir si el tema de una relación para toda la vida es un sesgo o si es lo que es".

Sandra y Óscar, en 'First Dates'. MEDIASET

"Quiero que mi pareja sea libre en todos los aspectos y mirar si no tiene otras relaciones sexuales porque no quiere, no lo siente o porque está como prohibido''añadió.

Al final, ambos coincidieron en que querían tener una segunda cita fuera de las paredes de First Dates, pero víctima de la emoción, Óscar le dio un beso en la mejilla a Sandra, pero ella decidió pararle los pies: ''No me des un beso, una segunda cita sí, pero poco a poco. Yo no beso a cualquiera, no te flipes''.