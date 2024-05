Sandra Sabatés a Wyoming, en 'El Intermedio': "Estás mayor, pero quizá no tanto"

Wyoming comenzó su monólogo de este jueves en El Intermedio emocionado por el aplauso que le dio el público presente en el plató del programa de La Sexta.

"Muchas gracias, amigos, no hagan que me emocione. Con lo enfadado que venía por trabajar en un festivo. No he escuchado un aplauso semejante desde el que le dieron a Torrebruno cuando presentó a The Beatles en Las Ventas", señaló el presentador.

Una vez concluido su monólogo diario, se dirigió a la mesa del programa, donde se encontró con Sandra Sabatés: "¿Qué tal Wyoming? ¿Cómo estás? Feliz jueves", le dijo la periodista.

Sanda Sabatés, en 'El Intermedio. ATRESMEDIA

"¿Y tú de dónde vienes? Que apareces por ahí...", le dijo el madrileño a su compañera, que le contestó: "En cuando te veo, empiezo a andar". Entonces el presentador comentó que "deberías hacerlo en dirección contraria".

A continuación, Wyoming le preguntó a Sabatés por su banco favorito: "¿En serio, ya estás pensando en dar de comer a las palomas? A ver, que estás mayor, pero quizá no tanto, ¿no?".

La barcelonesa saludó a los espectadores, pero el madrileño la distrajo, haciéndose el despistado por la broma de su edad: "¿Dónde está mi caballo?", arrancando las carcajadas de Sabatés: "¡Lo que faltaba!", señaló antes de comenzar el programa.