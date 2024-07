Las recientes imágenes de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi en actitud cariñosa durante su estancia en Túnez han desatado una serie de repercusiones mediáticas que han capturado la atención pública. El miércoles, Ni que fuéramos reveló en primicia unos mensajes intercambiados entre Escassi y Sandra Madoc, en los cuales el jinete se insinuaba a la cantante. Este jueves, TardeAR consiguió una entrevista exclusiva con la también actriz para conocer su versión de los hechos.

En la charla, Madoc expresó su desinterés hacia Escassi. "Él intentó quedar conmigo, pero a mí me interesan otro tipo de personas. No me interesan hombres que quieren conocer a tantas", explicó.

"Me acaban de cancelar un trabajo por estar relacionado con este tema", declaró además la artista, visiblemente afectada por las consecuencias profesionales de la situación.

Carlota Vázquez, colaboradora del formato televisivo, añadió algunos detalles sobre la persistencia del sevillano: "Escassi está obsesionado con ella, le escribe desde el año 2018, pero Sandra le ha dado largas porque no le gusta el tipo de hombre que es. Ella quiere algo serio y Escassi sabemos que no".

Según Omar Suárez, que se haya hecho público que Sandra Madoc es una mujer transexual ha llevado a la cancelación de al menos uno de los eventos en los que la artista estaba programada para participar. "Es cruel y grave. Hay que denunciarlo", comentó indignado el periodista.