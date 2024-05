Sandra Golpe habla de su voto en las elecciones y pone en valor a 'Antena 3 noticias': "Algo estaremos haciendo bien"

Sandra Golpe es uno de los rostros visibles de uno de los programas más exitosos de Antena 3, los informativos. Y es que el telediario de la cadena principal de Atresmedia es líder recurrentemente, y la presentadora pone en valor todo el trabajo que hacen para que siga siéndolo.

Así lo defiende en una entrevista con El Español, donde revela algunos de sus trucos a la hora de presentar, como masticar chicle, que "ayuda a vocalizar mejor"; y también habla de la actualidad nacional e internacional. Pero también ahonda en la política y pone en valor la ideología de Antena 3 noticias.

"La línea editorial es inevitable. Todos la tenemos", señala la periodista. "En este informativo intentamos ser lo más equilibrados y centrados posible. Cuando nos dan de los dos lados, pienso: 'Algo estamos haciendo bien'".

"Este grupo tiene dos líneas, Antena 3 y La Sexta. Son muy diferentes, pero en las dos se practica el periodismo excelentemente", destaca la gaditana.

"Creo de verdad en el equilibrio y en dar voz a todos", añade Sandra Golpe. "Aspiramos a la mayor pluralidad posible, a un público de izquierda, de centro y de derecha. También a que nos vea la gente joven. Por eso jugamos mucho con la tecnología".

Además, la presentadora de Antena 3 noticias sostiene que no entabla amistad con ningún político, pues prefiere "mantener las distancias". "Ni siquiera voto. Y no lo haré mientras haga información política", asegura.

"Me sabe muy mal, pero no. En Estados Unidos, los periodistas políticos que siguen de cerca a los candidatos y van con ellos en caravana tampoco votan", relata. "Lo hacen para mantener esa neutralidad. Una tiene sus ideas, por supuesto, pero no voto. Creo que contar esto no me benefició en su día, pero es así".