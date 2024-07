Este miércoles, Isabel Pantoja ha decidido aclarar a través de un comunicado escrito por sus abogados las especulaciones sobre su estado de salud y ha desmentido las informaciones difundidas por varios programas de televisión, arremetiendo especialmente contra Así es la Vida.

En dicho documento, la cantante afirma que el viernes 5 de julio el espacio informó erróneamente que estaba ingresada en urgencias, cuando en realidad ya había sido dada de alta. "Siendo tal información falsa y encontrándose en ese mismo instante D. Isabel Pantoja en su residencia de la provincia de Cádiz", se lee en el texto.

César Muñoz, en representación del formato, ha defendido la veracidad de su noticia. Durante la emisión, mostraron imágenes en las que se aseguraba que la artista "había sido ingresada" en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y que, tras ser evaluada, se decidió no intervenirla quirúrgicamente y "darle el alta". Muñoz ha ratificado la exactitud de estos datos: "Nos reafirmamos en todo lo que contamos el pasado 5 de julio al desvelar que había sido ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba".

Sandra Barneda se ha unido a la defensa de la cobertura periodística, aclarando el uso del término "ingresada". Barneda ha explicado: "Vamos a dar clases de castellano: ingresada es que ha estado ingresada, ha sido ingresada ese mismo día. Ingresada ha estado y se le ha dado el alta".

Además, la presentadora ha criticado que el comunicado de la tonadillera no abordara otras cuestiones de interés público: "Me hubiera gustado que en ese comunicado también dieran explicaciones de otras cosas que son ahora mismo mucho más importantes, como qué va a pasar con los conciertos donde se han vendido entradas".

Finalmente, la comunicadora ha concluido que todo ha sido una excusa para garantizar la realización de su próximo evento en Castellón, asegurando así que no será cancelado: "Nos está utilizando de chivo expiatorio para poder desvelar en el final del comunicado que va a estar en el concierto de Castellón, porque si no el promotor de Castellón no iba a hacer el pago. Tras este comunicado, ya ha hecho el pago".