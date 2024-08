Sandra Barneda llama la atención de tres participantes del debate de 'Supervivientes': "¡Hasta aquí!"

Gritos, interrupciones, faltas de respeto. Esas son algunas de las cosas que se suelen ver en los debates de los realities Telecinco, y que no faltaron en el debate final de Supervivientes All Stars, el cual presentó Sandra Barneda durante la noche del jueves.

Sandra tuvo que intervenir tras la eufórica entrada de Marta Peñate, ganadora de la edición, en el plató. "No has saludado a Sofía Suescun, a pesar de que ella se ha levantado para hacerlo", le señaló la presentadora.

Marta aseguraba que se negaba a hacerlo, dado que habían sido las principales rivales en Honduras. Olga Moreno acusó a Sandra de querer defender a Suescun. "No tengo que rapar a nadie, todos han hecho un gran concurso y no quiero que se olvide", respondía Sandra.

"Creo que hay cosas más importantes en la vida como para no saludar", le recriminó Sandra su actitud a la ganadora. "Me parece feo, aunque es vuestra opción y vuestra libertad", opinó. "Soy amiga de mis amigos, y ella me ha hecho daño a mí y ellos", replicó Marta sobre su compañera.

"Es la concursante más mala que he visto en los últimos años", aseguraba Peñate de Sofía. Alejandro Nieto también intervino y Sofía le respondió. Este trío hizo que Sandra tuviera que intervenir y llamarles la atención: "¡Hasta aquí!".

La presentadora no se cortó un pelo: "Os he consentido faltas de respeto mutuas que creo que sobran, y creo que no deberíais haber realizado. Sois libres, pero hasta aquí".