Sandra Barneda, firme con Bárbara Rey y Sofía Cristo: "Me comprometo a no decir lo que envían por detrás"

Continúan las declaraciones de cada una de las partes del conflicto que desató Ángel Cristo Junior en su entrevista en ¡De viernes!, donde contó su versión de lo que habría sido su complicada infancia en casa, junto a su hermana Sofía Cristo, y sus padres, Bárbara Rey y Ángel Cristo.

En Así es la vida, Almudena del Pozo y José Antonio Avilés han defendido que, al margen de lo que la vedette y la DJ declaran para los medios, les dirían otras cosas a ciertos periodistas detrás de las cámaras. Incluso la directora del programa ha asegurado que "colaboradores recibieron información" sobre el pasado de Ángel Cristo Junior.

No obstante, Barneda se ha puesto firme con estas informaciones entrelazadas. "Yo lo que quiero es que si Sofía Cristo y Bárbara Rey quieren decir cualquier cosa, que lo digan", ha lanzado.

De hecho, la presentadora ha expresado: "No me parece bien, si lo hacen, que por un lado digan que no van a criticar a su hermano e hijo, pero por otro lado distribuyen información que podría perjudicarle".

Barneda ha insistido entonces en que las protagonistas llamen y cuenten lo que quieran. Finalmente, la periodista ha lanzado un mensaje contundente: "Me voy a comprometer en este programa. Mientras estén diciendo que no van a perjudicar a su hijo o hermano, no diremos ninguno de los mensajes que están enviando por detrás".

Indignada, Sandra Barneda ha continuado desvinculándose de lo que podrían decir Bárbara y Sofía fuera de los medios. "Por un lado parece que quieren quedar bien y por otro que son los otros los que sueltan. Me da igual que os escriban", le ha dicho a los colaboradores.